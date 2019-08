Wenezuela: Co zrobić z Nicolasem Maduro

Prezydent Donald Trump od półtora roku mówił podobno swoim współpracownikom o konieczności zablokowania z morza reżimu Nicolasa Maduro. Ale cały czas natykał się na sprzeciw Pentagonu, który wytykał mu „brak podstawy prawnej do takich działań" i to, że blokada „wyssie z marynarki wszelkie zasoby, już rozciągnięte między Chiny i Iran". – Wydaje mi się, że prezydent myśli o czymś w rodzaju kryzysu kubańskiego (jesienią 1962 roku USA zablokowały dostęp do Kuby, by nie dopuścić tam transportów z radzieckimi rakietami – red.). (...) Na Kubie wiedzieliśmy dokładnie, czego nie chcemy tam wpuścić. A teraz? Do takiej akcji potrzebne byłyby ogromne środki, prawdopodobnie większe, niż obecnie posiada marynarka - dodał urzędnik.