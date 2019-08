Nowy minister, stare problemy. Policjanci odchodzą ze służby

W tym roku zwolniło się 3,2 tys.funkcjonariuszy, przyjęto 1,8 tys. Policji grozi kadrowy kryzys. Nowego ministra czekają stare problemy.

Dymisja Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu pociągnęła za sobą roszady w rządzie. Jego miejsce zajmie Elżbieta Witek, dotychczasowa szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (po zaledwie dwóch miesiącach kierowania nim), a z kolei resort obejmie Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych. Już na wejściu „przywita" go problem odejść z policji. Poniżej dalsza część artykułu

– Jest już blisko 6 tys. wakatów, i coraz mniej chętnych, by wstąpić do policji. Rząd powinien podjąć jeszcze w tym roku realne działania, żeby zapobiec zbliżającemu się kryzysowi kadrowemu – mówi „Rzeczpospolitej" Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów.

O 900 chętnych mniej To już wyraźny trend: liczba chętnych do policji spada. W pierwszym półroczu tego roku akces do służby zgłosiło blisko 8 tys. osób – to o ponad 900 mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, wynika z najnowszych danych Komendy Głównej Policji, które poznała „Rzeczpospolita". Wymowny jest i inny fakt: w minionym półroczu ze szkolenia podstawowego zrezygnowało 126 słuchaczy – przeszli weryfikacyjne sito, zdali niełatwe testy i w trakcie przygotowań do zawodu zrezygnowali. – To dotąd zdarzało się sporadycznie – mówi nam wykładowca szkoły policji. Spadek zainteresowania tym bardziej niepokoi, że z policji tylko w tym roku zwolniło się ponad 3,2 tys. funkcjonariuszy, a nowych przyjęto blisko 1,8 tys. – różnica jest niebagatelna, sięga ponad 1,4 tys., wskazują dane KGP. W policji jest coraz więcej wakatów. Na początek lipca było ich 5951, to o 1,3 tys. więcej niż na początku roku. Największy deficyt dotyka stołecznej policji, gdzie brakuje 1,1 tys. funkcjonariuszy (ponad 11 proc. składu). Ponad 700 brak na Dolnym Śląsku, a po pół tysiąca w woj. łódzkim, śląskim, gdańskim czy wielkopolskim. Na zachodzie kraju – w woj. zachodniopomorskim i lubuskim – nieobsadzone jest (w każdym z nich) ponad 10 proc. składu.

– A za tzw. bezpieczny poziom uznaje się wakaty sięgające do 5 proc. składu – mówi nam szef jednej z policyjnych komend. Powód: rynek oferuje dziś wiele konkurencyjnych, lepiej płatnych zajęć. W mniejszych regionach sytuacja jest lepsza. Np. w woj. świętokrzyskim brakuje tylko 21 policjantów na trzytysięczny garnizon. Deficyt ludzi przekłada się na pracę policji – dłużej czekamy na przyjazd patrolu do interwencji czy wypadku. – Brakuje zwłaszcza policjantów w prewencji, patrolówce, dzielnicowych, ale i dochodzeniowo-śledczych – mówi Andrzej Szary, szef policyjnego związku w Wielkopolsce.

Trzeba zachsęt

Policyjny związek uważa, że rząd powinien szybko podjąć działania, bo policji grozi kryzys kadrowy, który odbije się na bezpieczeństwie. – W przyszłym i kolejnym roku około 15 tys. funkcjonariuszy uzyska prawa emerytalne. Bez dodatkowych zachęt wielu odejdzie – uważa Andrzej Szary. Przyznaje, że podwyżki były odczuwalne. – Ale służba w policji wciąż jest niekonkurencyjna – ocenia.

Jedną z propozycji związku, by powstrzymać odejścia, jest tzw. nagroda przedemerytalna. – Policjant z 25-letnim stażem miałby dostawać co miesiąc do pensji 50 proc. nagrody przedemerytalnej w wysokości hipotetycznej emerytury. Projekt opracowała KGP, ale związkowcy mają do niego zastrzeżenia. Komendy liczą, że zachętą będą wywalczone podwyżki. – W spotach podajemy, że wstępując do policji, można zarobić 3150 zł netto po przeszkoleniu. Przy pierwszej pracy to przyzwoita płaca – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

– Jesteśmy wszędzie tam, gdzie są targi pracy, na Lubelszczyźnie jest sporo klas mundurowych. Przy wszystkich trudach jest to ciekawy zawód – wskazuje Renata Laszczka-Rusek, rzeczniczka lubelskiej policji.

Zmodyfikować nabór Pompowanie pieniędzy i podwyżki – co zauważył NIK – nie powstrzymały fali odejść. Rafał Jankowski uważa, że trzeba zmienić zasady rekrutacji. – Obecny tryb naboru działa odstraszająco. Młody człowiek marzy o pracy np. w wydziale kryminalnym, a słyszy, że po szkole najpierw pójdzie patrolować ulice. Sami stawiamy bariery – uważa Jankowski. Dziś dla wszystkich wymogi są takie same. – Policja powinna stawiać na specjalizację. Czy np. w wydziałach dochodzeniowo-śledczych lub cyberprzestępczości potrzebni nam są dobrzy prawnicy i informatycy czy sprinterzy, którzy pokonają tor przeszkód w minutę i 30 sekund? – mówi Jankowski. – Jeżeli ktoś chce być żołnierzem, to wie, czy chce jeździć czołgiem, czy pływać okrętem, i tam idzie. Tak powinno być z policją. Trzeba wykorzystać naturalne predyspozycje, pasje i wiedzę – uważa Jankowski.

Dziś w naborze odpada 75 proc. startujących, więc nie ma szans na zapełnienie wakatów.

– Chętnych jest wielu, ale testy przechodzi tylko co piąty kandydat – przyznaje Mariusz Ciarka, rzecznik KGP. – Nie chcemy zmniejszać wymogów, zależy nam na jakości – zaznacza.