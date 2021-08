Iran: Nowy prezydent, stara wojna

Dwa wydarzenia ostatnich dni na wodach Zatoki Omańskiej nie pozostawiają złudzeń co do dalszego rozwoju sytuacji. Zaatakowane zostały dwa statki. W ubiegłym tygodniu na jeden z nich Asphalt Princess wdarła się grupa uzbrojonych ludzi. Następnego dnia opuściła statek. Z nagrań komunikacji radiowej wynika, że porywaczami byli Irańczycy. Teheran zaprzecza.

Kilka dni wcześniej niezidentyfikowany dron z materiałem wybuchowym irańskiej produkcji rozbił się na tankowcu Mercer Street, należącym do konsorcjum związanego z jednym z izraelskich miliarderów . Zginął kapitan oraz członek załogi. – Jesteśmy w sytuacji wymagającej podjęcia militarnej akcji przeciwko Iranowi – oświadczył minister obrony Benny Ganz.

Sprawa zmieniła się po objęciu prezydentury przez Joe Bidena, ale kilka rund negocjacji na wiosnę tego roku, bez udziału USA, nie przyniosło rezultatów. Waszyngton domaga się, by Iran zrezygnował ze wzbogacania uranu. Teheran żąda szybkiego zniesienie amerykańskich sankcji i blokady na swoje miliardowe aktywa w USA.

– Wspierany przez coraz bardziej wpływowy Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej prezydent Raisi, jak na ironię, ma większe szanse na doprowadzenie do porozumienia w Wiedniu niż poprzedni bardziej umiarkowany prezydent Ruohani – analizował niedawno brytyjski „Guardian", przypominając, że inflacja i ogromne braki w zaopatrzeniu sprawiły, że zapewne ponad jedna trzecia społeczeństwa żyje w ubóstwie. Do tego dochodzą gospodarcze i społeczne skutki pandemii. Prostą drogą do poprawy tej sytuacji byłoby atomowe porozumienie.