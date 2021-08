Anna Kornecka: Propozycje podatkowe "Polskiego Ładu" są antyrozwojowe

Bezpośrednią przyczyną dymisji był mój krytyczny stosunek do podatkowych propozycji zawartych w Polskim Ładzie. Jeśli chodzi o prace legislacyjne, to pracowałam bez zarzutu, wszystkie projekty ustaw zostały napisane, oddane i są gotowe. W biuletynie informacyjnym Rady Ministrów można zobaczyć ich treść. Te dotyczące domów mających 70 metrów kwadratowych są już upublicznione i trwają konsultacje na ich temat, więc zarzut jest nieuzasadniony.

To jest bardzo dobry program rozwoju Polski na następne lata. Ale proponowane w nim rozwiązania podatkowe zmierzają w przeciwnym kierunku niż cała jego idea, ponieważ są antyrozwojowe.

To nie jest prawda. Neutralnie wychodzi tylko ze względu na ulgę dla klasy średniej, którą postulował premier Gowin. Gdyby nie nasza interwencja, to koszty społeczne byłyby większe. Dokładne założenia dotyczące ustawy podatkowej zostały zaprezentowane dużo później niż samo ogłoszenie i podpisanie "Polskiego Ładu". Zyski są niewielkie. Jeśli dla większości Polaków zmiana będzie delikatnie korzystna lub neutralna, ale dla niektórych będzie pociągała koszty, ale już nie w wysokości 150 złotych miesięcznie, tylko 1500 złotych i więcej, to gdzieś ginie ta idea sprawiedliwości społecznej, o której mówią zwolennicy tych rozwiązań. Wszyscy eksperci, którzy oceniali rozwiązania podatkowe, nie zostawiają na nich suchej nitki.