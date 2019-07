Sejm zbierze się, by zabrać to, co dał niepełnosprawnym

W przyszłym tygodniu odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. Po to, by zmienić decyzję korzystną dla niepełnosprawnych?

O nieplanowanym dotąd, jednodniowym posiedzeniu jako pierwsza poinformowała we wtorek rp.pl. Pisaliśmy, że ta sprawa ma być dyskutowana w środę na prezydium Sejmu. Najbardziej prawdopodobnym terminem posiedzenia jest środa 31 lipca, choć nieoficjalnie mówi się też o piątku 2 sierpnia. Równolegle odbędzie się trzydniowe posiedzenie Senatu. Poniżej dalsza część artykułu

Skorelowanie obrad obu izb to nie przypadek. Głównym celem posłów ma być zaakceptowanie poprawek, które senatorowie wprowadzą do projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwanym potocznie 500+ dla niepełnosprawnych.

19 lipca podczas głosowania nad projektem w Sejmie doszło do zamieszania. Rząd chciał, by o dodatek mogły wnioskować osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub otrzymują świadczenia nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ta ostatnia wynosi 1100 złotych brutto. Nieoczekiwanie Sejm przyjął poprawkę PO–KO, która przewiduje, że do obostrzenia nie będzie dodawany dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

Powodem było prawdopodobnie zamieszanie na sali i nieobecność części posłów PiS. Potem Sejm przyjął jeszcze poprawkę Kukiz'15 podwyższającą kryterium dochodowe z 1100 do 2250 zł.

– Ta sprawa będzie jeszcze raz przeanalizowana, przemyślana w Senacie, będą podjęte odpowiednie decyzje i ustawa tak czy inaczej wraca do Sejmu – mówił po głosowaniu sekretarz stanu w KPRM Łukasz Schreiber.

Teoretycznie Sejm mógłby rozpatrzyć poprawki Senatu dopiero po zakończeniu przerwy wakacyjnej we wrześniu, bo ustawa ma wejść w życie 1 października. Zdaniem rzecznika PO Jana Grabca pośpiech rządzących wiąże się z tym, że PiS chce zabrać pochopnie przyznane pieniądze. – Poprawka PO–KO znacznie poszerza katalog osób, którym przysługuje to świadczenie. Prawdopodobnie PiS będzie chciał zmniejszyć rozmiar tego poszerzenia. I woli to zrobić po cichu w czasie wakacji, by nie wywołać rozczarowania wyborców – komentuje.

Zmiany w 500+ dla niepełnosprawnych to jednak niejedyny punkt nadchodzącego posiedzenia. Sejm ma zająć się też poprawkami Senatu do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która zakłada, że w tym roku ochotnicze straże pożarne będą mogły otrzymać z budżetu nawet 82 mln zł.

Podczas głosowania w Sejmie nad tym projektem również doszło do zaskakującego rozstrzygnięcia. Przyjęto poprawkę klubu PSL–Koalicja Polska, zgodnie z którą podziału środków na OSP nie dokona szef MSWiA, lecz samorządy. Posłowie PSL obawiają się, że ich poprawka upadnie w trakcie prac w Senacie.