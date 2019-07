Sejm zbierze się, by zabrać pieniądze niepełnosprawnym?

Skorelowanie dodatkowego posiedzenia Sejmu z obradami Senatu to nie przypadek. Głównym celem posłów ma być bowiem zaakceptowanie poprawek, które senatorowie wprowadzą do projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwanym potocznie 500 plus dla niepełnosprawnych.

19 lipca podczas głosowania nad projektem doszło do sporego zamieszania. Rząd chciał, by o dodatek mogły wnioskować osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub które otrzymują świadczenia nie przekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ta ostatnia wynosi 1100 złotych brutto. Nieoczekiwanie Sejm przyjął jednak poprawkę PO-KO, która przewiduje, że do obostrzenia nie będzie dodawany dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.