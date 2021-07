Hanna Zdanowska: „Polski Ład” PiS nie jest dla nas transparentny

Samorząd przyzwyczaił mieszkańców do samostanowienia o swojej małej ojczyźnie – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Jak z punktu widzenia prezydent dużego miasta wygląda Polski Ład? Fundusz Inwestycji Strategicznych w ramach rządowego funduszu Polski Ład nie jest dla nas jednoznaczny, transparentny. Obawiamy się, że decyzyjność będzie znowu polityczna, a nie merytoryczna. Jako samorządowcy oczekujemy jasnych kryteriów udzielania zamówień oraz podziału i przyznawania środków na inwestycje, które zgłoszą samorządy. Nie musimy przekonywać, jak potrzebne są inwestycje, stanowiące naszą codzienność. To z jednej strony olbrzymie potrzeby miast w zakresie komunikacyjnym, dostosowania się do transformacji energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimatu, ale z drugiej podstawowy sektor komunalny. Obawiamy się jednak, że z uwagi na planowane zmiany, jeśli chodzi o wpływy do samorządów, nie wystarczy nam na działania i wydatki bieżące, a co dopiero mówić o inwestycjach. Poniżej dalsza część artykułu

Czy mimo tych obaw Łódź zgłasza projekty w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych?

Ależ oczywiście! Już przygotowaliśmy listę projektów, które tym razem, zgodnie ze strategią miasta współtworzonego, przekazaliśmy pod dyskurs publiczny na platformie Vox Populi, która pozwala poddawać pomysły pod głosowanie mieszkańców, prowadząc tym samym najszerszą z możliwych konsultacji. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych możemy przedstawić i aplikować o trzy projekty. Jeden nie ma ograniczeń finansowych, drugi to inwestycja do 30 mln zł, trzeci – inwestycja do 5 mln zł. Mieszkańcy mogą więc oddać swój głos w trzech głosowaniach. To nie mogą być inwestycje wyssane z palca, o których przypomniało nam się w tej chwili, ale już przygotowane przez potencjalnych realizatorów, czyli gminy w Polsce, które są w stanie szybko je procedować i rozpocząć realizację.

Jakie projekty mają do wyboru łodzianie?

W przypadku inwestycji bez ograniczeń finansowych zaproponowaliśmy m.in. brakujący dojazd do drogi szybkiego ruchu S14. Niestety, odmówiono nam możliwości skomunikowania miasta z tą drogą, mimo że pierwotnie miała być po części obwodnicą Łodzi. Przedstawiamy więc projekt przebudowy ul. Szczecińskiej. Drugi projekt to duży ośrodek kulturalno-rekreacyjny z basenem na Olechowie, a trzeci, niezwykle istotny dla komunikacji w mieście, to tunel średnicowy pod Łodzią, który nazywamy także naszym łódzkim metrem, bo na nim będą zrealizowane kolejne trzy przystanki kolei aglomeracyjnej. Łódź od strony wschodniej jest przecięta praktycznie na pół przez torowiska kolei konwencjonalnej. Niestety, po stronie wschodniej jest bardzo mało przejazdów nad lub pod tymi torowiskami.

Co pani sądzi o powrocie Donalda Tuska na polską scenę polityczną?

Wreszcie opozycja ma lidera. Wierzę, że dostrzeżemy wszyscy, jak ważnym instrumentem funkcjonowania w świecie jest niezależny, samorządny samorząd, niescentralizowany wbrew idei obecnie rządzących. Samorząd przyzwyczaił mieszkańców do samostanowienia o swojej małej ojczyźnie i chcemy, by tak zostało.