Niemcy: Powódź zadecyduje o wyborach

– Musimy to wyjaśnić i nie chodzi o przerzucanie winy, ale o poprawę systemu na przyszłość – powiedział cytowany przez „Bild " Peter Altmeier, minister gospodarki. Zdaniem wielu ekspertów system ostrzegawczy jest zbyt scentralizowany i nie działa błyskawicznie. Są też problemy z dotarciem z ostrzeżeniem do każdego z zagrożonych obywateli za pośrednictwem odpowiednich aplikacji telefonicznych. Planuje się więc obecnie przywrócenie systemu syren ostrzegawczych. Dla FDP wina leży po stronie Horsta Seehofera, szefa MSW, który nie zreformował systemu ostrzegawczego. Partia Die Linke żąda jego dymisji. – Jesteśmy tak samo źle przygotowani na katastrofy naturalne jak na zwalczanie pandemii – głosi znany ekspert SPD Karl Lauterbach.

– Co najmniej od pamiętnej powodzi w 2002 roku, także w czasie kampanii wyborczej, wiemy, jakie skutki polityczne mają tego rodzaju katastrofy – tłumaczy „Rz" prof. Werner Patzelt, politolog. Przypomina, że zdecydowane działanie na miejscu katastrofy ówczesnego kanclerza Gerharda Schrödera (SPD), w żółtych gumowcach, przyczyniło się walnie do jego sukcesu w wyborach do Bundestagu kilka tygodni później, w starciu z Edmundem Stoiberem, kandydatem CDU/CSU.

Rozbawiony Laschet

Dzisiaj do rangi symbolu urasta roześmiana twarz premiera Nadrenii Północnej-Westfalii Armina Lascheta, obecnego kandydata obu tych partii chadeckich na kanclerza. Widnieje ona we wszystkich wydaniach niemieckich mediów. Laschet stał w miejscowości Erftstadt za plecami prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera i z jakiegoś powodu nie mógł powstrzymać rozbawienia, i to na oczach zgromadzonych obywateli, którzy dopiero co stracili swych bliskich i do których przemawiał prezydent. – Taki obraz jest darem niebios dla Annaleny Baerbock, kandydatki Zielonych na kanclerza, która zdołała się zdyskredytować w ubiegłych tygodniach ciągłym poprawianiem swego życiorysu oraz plagiatem, jakiego dopuściła się w wielu miejscach swej wydanej niedawno książki – mówi prof. Patzelt.