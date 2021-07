Prezydencka rezydencja na Helu do remontu

Remonty dachów, tarasów i elewacji to tylko część prac, jakie zaplanowano w rezydencji prezydenta na Półwyspie Helskim. Tak wynika z przetargu Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta. Słynny ośrodek ma iść do gruntownego remontu po raz pierwszy, odkąd rozbudowali go Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy.

