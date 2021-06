Wymiana posągów, czyli Amerykanie rozliczają przeszłość

Izba Reprezentantów zatwierdziła projekt ustawy, która pozwoliłaby na usunięcie posągów upamiętniających konfederatów albo suprematystów. Do głosów demokratów przyłączyło się 67 republikańskich kongresmenów.

Na mocy prawa pochodzącego z czasów wojny domowej każdy ze stanów może przesłać na Kapitol dwie rzeźby upamiętniające swoich zasłużonych obywateli. Zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów projekt daje im możliwość zastąpienia posągu czy popiersia konfederaty nowym. W planach jest usunięcie m.in. popiersia sędziego Rogera Taneya, który przewodniczył decyzji Sądu Najwyższego z 1857 r. zabraniającej przyznania praw obywatelskich osobom pochodzenia afrykańskiego. Maryland ma zastąpić go posągiem Thurgooda Marshalla – pierwszego czarnoskórego członka SN. Projekt również przewiduje usunięcie posągów Jeffersona Davisa z Missisipi, prezydenta Konfederackich Stanów Ameryki, i Johna Calhouna z Karoliny Południowej, wiceprezydenta i lidera senackiej frakcji popierającej niewolnictwo.

– Dlaczego mamy składać hołd obrońcy niewolnictwa. Karolino Południowa, zabierz ten posąg, bo inaczej my go schowamy do piwnicy – powiedział kongresmen James E. Clyburn reprezentujący ten stan.