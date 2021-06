Patostreaming z dawnego domu Korwina-Mikke

– Do krzyżowca mówisz sk...nu! Do krzyżowca, k...wa, jedenastej krucjaty! Ku...wo, łeb ci mogę odciąć i pójdę do nieba za to! – taką wiązankę usłyszał telewidz, który zadzwonił do studia internetowej Niezależnej Polskiej TV. Prowadzących zdenerwował twierdzeniem, że Jezus nosiłby maseczkę.

