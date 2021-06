Kolejna bitwa o RPO

Teraz jednak wszystko przestało być takie proste. Bo jak się okazuje – co przyznają po cichu politycy opozycji – szanse na wybór prof. Wiącka maleją w obecnym sejmowym układzie. Jak wynika z naszych informacji, przez kolejne godziny i dni, aż do terminu, który mija w piątek 2 lipca, opozycja będzie szukać takich nazwisk, które będą dawały szansę na pozyskanie chociaż części głosów Zjednoczonej Prawicy. Jak jednak słyszymy, nadal nie jest wykluczone, że opozycja zostanie przy kandydaturze Wiącka. – Zdecydują najbliższe godziny. Cały czas szukamy kandydata – twierdzi nasz rozmówca z opozycji.

Teraz niektórzy nasi rozmówcy z opozycji wskazują, że powodem obecnego zamieszania jest to, że – jak się wyraził jeden z nich – Porozumienie Jarosława Gowina wcale nie jest już takie przekonane do ponownego popierania prof. Wiącka. Stąd rozwój wypadków ostatnich kilkunastu godzin. I nieco gorączkowe poszukiwanie innej opcji.

Jest jeszcze pytanie, jak tym razem zachowa się Konfederacja. To bardzo nieprzewidywalne. Prof. Wiącek pojawił się na specjalnej debacie Konfederacji zorganizowanej w sprawie rzecznika praw obywatelskich, na której z kolei nie pojawiła się kandydatura Staroń, ale część Konfederacji i tak poparła Staroń.

Co będzie w takim razie dalej? Jak słyszymy od rozmócy z Koalicji Obywatelskiej, prof. Wiącek nadal jest poważnie rozważany. Opozycja liczy, że tym razem poprzeć go może też grupa polityków, którzy niedawno odeszli z PiS pod wodzą Zbigniewa Girzyńskiego. I rzeczywiscie – głosy trzech osób w kolejnym sejmowym głosowaniu mogłyby być istotne. Pod warunkiem oczywiście, że utrzymane zostanie poparcie Wiącka ze strony wszystkich polityków lojalnych wobec Jarosława Gowina. – Trzech polityków Girzyńskiego to może być za mało. Warto poszukać takiej kandydatury, która rzeczywiście będzie miała szansę na zwycięstwo w Sejmie, a później oczywiście w Senacie – twierdzi nasz informator z okolic Porozumienia.