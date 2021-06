Kongres PiS: Prezes pozostanie, będą duże zmiany

Przede wszystkim zwraca się uwagę na kontekst, w którym odbędzie się kongres. A jest nim nie tylko zapowiedź powrotu Donalda Tuska do polityki krajowej, ale też odejście trójki posłów z Klubu PiS ze Zbigniewem Girzyńskim na czele. W Sejmie cały czas trwają spekulacje, że do tej trójki dołączą kolejne nazwiska, co osłabi liczący obecnie 229 posłów klub jeszcze bardziej. Padają w związku z tym ostre słowa. – Posłowie, którzy odeszli z Klubu PiS, muszą mieć świadomość, że znajdą się poza obozem prawicy i czeka ich polityczna śmierć – powiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.