Trzaskowski tworzy ruch. I komentuje możliwy powrót Tuska

W PO wielu polityków bardzo uważnie spogląda na to, co w kwestii powrotu Tuska mówi prezydent Warszawy.

W poniedziałek Trzaskowski jednoznacznie dał do zrozumienia, że ujawni swoje intencje w chwili, gdy jasne będą ustalenia Tuska i Budki. – Jeżeli Tusk będzie chciał wspierać opozycję, to tylko można się z tego cieszyć. Ale mamy mnóstwo szumu medialnego, nie ma żadnych faktów. Przewodniczącym PO jest Borys Budka. Jestem lojalny wobec niego – powiedział. Trzaskowski podkreślał też lojalność wobec partii. – Jestem głęboko przekonany, że cała opozycja musi się ze sobą porozumieć. Ja jestem patriotą PO – mówił.

Trzaskowski powiedział też, że jeśli Budka zrezygnuje, to wtedy będzie oczekiwał jasnych deklaracji co do aspiracji Tuska. Dał także do zrozumienia, że wtedy określi i swoje plany. Ta deklaracja jest już komentowana w samej Platformie. W partii planowane są wybory regionalne na jesień tego roku. To miał być moment sprawdzenia dla sił wewnątrz partii. Powrót Tuska może zmienić te kalkulacje.