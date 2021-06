Rzeszów będzie wyspą opozycji otoczoną PiS-owską władzą

Nie wiadomo, co miała na myśli, ale posypały się komentarze, że to zapowiedź swoistej zemsty na Rzeszowie. Miasto będzie wyspą opozycji otoczoną PiS-owską władzą. Ewa Leniart wraca na stanowisko wojewody podkarpackiego, a marszałkiem województwa jest także polityk PiS – Władysław Ortyl. To może oznaczać trudne relacje na linii władza centralna – władze miasta, tak jak to się dzieje np. w Lublinie.