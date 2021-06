Sondaż: Prof. Marcin Wiącek lepszym kandydatem na RPO niż Lidia Staroń

Kandydat opozycji prof. Marcin Wiącek cieszy się największym poparciem respondentów pytanych przez IBRiS o to, kto powinien zostać RPO – wskazuje go 31 proc. Senator Lidia Staroń, rekomendowana przez PiS, ma poparcie 26,4 proc. badanych. Aż jedna trzecia respondentów nie ma zdania. To jednak posłowie będą 15 czerwca głosować po raz kolejny nad obsadą tego stanowiska, a w Sejmie będzie liczyć się każdy głos.

