Stawka większa niż RPO. Wszystkie oczy na Konfederację

Najprawdopodobniej 15 czerwca Sejm zdecyduje, kto ma być rzecznikiem praw obywatelskich. Ale nie chodzi tylko o to, czy Senat zajmie się kandydaturą Lidii Staroń czy prof. Marka Wiącka. To będzie też test dla spójności Zjednoczonej Prawicy (oraz samego PiS), a także sprawdzian dla dwóch sił politycznych: grupy Pawła Kukiza – który rozmawia od wielu tygodni z PiS w sprawie ważnych dla siebie projektów – oraz mającej duże ambicje Konfederacji. PiS zgłosiło kandydaturę Lidii Staroń, a opozycja wraz z kilkoma posłami Gowina (pod wnioskiem podpisał się sam wicepremier) prof. Marka Wiącka, kierownika Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW.

Z PiS dochodzą do nas coraz głośniejsze pomruki niechęci wobec Porozumienia. – Jeśli doprowadzi do wyboru prof. Wiącka, to doprowadzi do rozpadu koalicji – słyszymy z klubu PiS. To brzmi jak ultimatum, chociaż sam Jarosław Gowin zastrzega, że wybór RPO nie był objęty umową koalicyjną. – PiS prowadzi przeciwko nam psychologiczną grę – mówi nam rozmówca z partii Gowina pytany o ultimatum. Jednocześnie przyznaje, że naciski i presja PiS wobec posłów Gowina są podobne do tych sprzed roku, w trakcie kryzysu wokół wyborów kopertowych.