PiS odpuszcza Trybunał Stanu Kwiatkowskiemu

– Ty sobie szykuj kandydata na wicedyrektora – miał powiedzieć Krzysztof Kwiatkowski do polityka PSL Jana Burego przed konkursem na wiceszefa delegatury NIK w Rzeszowie. Działo się to w czasie, gdy Kwiatkowski, obecnie senator niezależny, był prezesem NIK, a rozmowy podsłuchało CBA. Zdaniem prokuratury prezes miał wpływać na wyniki konkursów nie tylko w delegaturze w Rzeszowie, ale też Łodzi i centrali NIK.

Taki wniosek pod koniec rządów PO złożył ówczesny poseł Ryszard Kalisz. Jego rozpatrywanie szybko ruszyło i było kontynuowane po objęciu rządów przez PiS. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłuchała kilku świadków, lecz nie zakończyła prac. Jej przewodnicząca Iwona Arent z PiS potwierdza, że do kontynuacji konieczne jest ponowne skierowanie wniosku przez marszałek Witek. – Nie możemy nic zrobić, dopóki to nie nastąpi – mówi.

Sam Krzysztof Kwiatkowski przypomina, że jego sprawa jest badana przez warszawski Sąd Okręgowy, o co sam zabiegał, m.in. wnioskując o uchylenie swojego immunitetu. – A każdy student pierwszego roku prawa wie, że nie można być dwukrotnie sądzonym za to samo – komentuje.

Dlatego najbardziej prawdopodobne jest wytłumaczenie, że w PiS zapadła decyzja polityczna, by nie stawiać Kwiatkowskiego przed Trybunałem. Nasi rozmówcy w tej partii wskazują, że w ubiegłej kadencji sprawa ruszyła przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej z dużym poślizgiem. W dodatku w 2019 roku Beata Mazurek, ówczesna rzecznik PiS, napisała na Twitterze, że „nie ma planów, by stawiać prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego przed Trybunałem Stanu". Choć dodała, że PO powinna go skłonić do rezygnacji z funkcji.