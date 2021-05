Ruch w stronę młodych Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski rusza w Polskę, by rozmawiać z młodymi ludźmi o projekcie Campus Polska Przyszłości, czyli o sierpniowym spotkaniu młodych w Olsztynie. W ubiegłym tygodniu odwiedził Szczecin, planowane są kolejne spotkania. – Dziś polityka polega zbyt często na doraźnej wymianie złośliwości. Czas zwrócić się w przyszłość. Campus Polska Przyszłości ma pomóc odpowiedzieć na pytania, czego potrzebują i jakie są realne problemy młodych ludzi. Bo wszyscy mówią, że trzeba się do nich zwrócić, a niewiele się w praktyce robi. Teraz w trakcie objazdu po Polsce ustalamy agendę Campusu właśnie w dialogu z samymi zainteresowanymi. Ten projekt ma też pomóc w długofalowej zmianie języka polityki i stylu, w jakim jest ona uprawiana – mówi nam prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Campus co rok

Skąd pomysł na taki akurat projekt jako inaugurację ruchu Wspólna Polska, który powstał po wyborach prezydenckich w 2020 roku? – Młodzi ludzie w Polsce są na wielu poziomach bardzo zaangażowani. Ale nie przekłada się to na politykę. Chcemy to zmienić. Campus Polska będzie odbywał się co rok – tłumaczy nam Michał Marcinkiewicz, jeden ze współpracowników Trzaskowskiego. Jak wynika z naszych informacji, od ubiegłego czwartku do soboty do udziału w wydarzeniu zgłosiło się już ponad 2 tysiące osób.