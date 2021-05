Lewica dosiadła się do stolika

Brak jest też – jak na razie – wyraźnej strategii co do dalszych działań. Lewica ma dwoje senatorów, którzy stanowią o większości w izbie wyższej. Co więc zrobić w Senacie? Jak się zachować, jeśli głosami Lewicy przyjmie on poprawki KO, które PiS odrzuci później w Sejmie? Być przeciw? Czy uznać postawę własnych senatorów za niebyłą?

Mimo wszystkich tych wątpliwości i niedociągnięć Lewica pierwszy raz w tej kadencji usiadła do politycznego stolika. Nie zaproszono jej, kiedy trwały poufne rozmowy z Jarosławem Gowinem rok temu, nie skonsultowano z nią pomysłu Koalicji 276, zlekceważono kompletnie przy wyborze rzecznika praw obywatelskich. Lewica wzięła więc sama taborecik z kuchni i się dosiadła. Czy mogła to zrobić bardziej skutecznie i z większym wdziękiem? Na pewno. Ale już sam fakt, że zaistniała, zmienia sytuację przy tym stoliku.

Nie jest przypadkiem, że wystąpienie w debacie na temat ratyfikacji wygłosił lider najmniejszej partii z lewicowej koalicji Adrian Zandberg. To Razem przekonało resztę, że warto fundusze unijne poprzeć, nawet jeśli rząd PiS otrąbi wtedy swoje zwycięstwo. Po co? By odróżnić się od liberałów, którzy zabierają Lewicy wyborców, tak jak Trzaskowski Biedroniowi w wyborach prezydenckich. Nie jest też przypadkiem, że to do Zandberga mają największe pretensje politycy KO i związani z PO publicyści, tacy jak Tomasz Lis czy Cezary Michalski. W Polsce dawno nie było Lewicy, której nie da się wcisnąć w postkomunistyczny gorset, a część tej, z którą można było tak zrobić, znalazła się już w KO albo w PiS. Przestał być to więc – i słusznie – wyznacznik czegokolwiek.