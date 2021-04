Platforma Obywatelska ma pomysł na odporne państwo

– To publikacja z kategorii „trzymania ręki na pulsie". Budowanie odporności państwa to nie tylko sprawne zarządzanie, to nie tylko bazowanie na ekspertach i profesjonalistach, to nie tylko dobre współdziałanie władz samorządowych z centralnymi, ale też wyciąganie lekcji z sytuacji kryzysowych – mówi nam Makowski. I jak dodaje, jedną z tych lekcji jest to, że system scentralizowanej reakcji jest niewydolny. – Samorządy niejako wbrew państwu lepiej sobie radzą – podkreśla. Think tank w swojej publikacji stawia na budowanie odporności na kolejne kryzysy w przyszłości, opierając się na bezpieczeństwie budowanym między innym przez samoorganizację społeczeństwa obywatelskiego.