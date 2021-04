Posłanka: Platforma jest gotowa na skrócenie kadencji Sejmu

Tak. Pod warunkiem że będzie sprawiedliwy, kontrolowany podział tych środków. Nasza gospodarka potrzebuje i czeka na te miliardy euro. Istnieje zagrożenie, że partia rządząca rozdzieli je wśród „swoich". Fundusze nie trafią do regionów zarządzanych przez opozycję. Jest obawa, że środki z funduszu zostaną wykorzystane na wsparcie PiS przed wyborami. Wybory parlamentarne i samorządowe mają się odbyć w 2023 roku. Planowany czas uruchomienia środków z funduszu to połowa 2021 r . Mam wątpliwości co do dotrzymania tego terminu. W mojej ocenie środki z funduszu wpłyną w pierwszej połowie 2022 r. Wówczas rozpocznie się dzielenie tych finansów wśród „zaprzyjaźnionych" firm i samorządów. Przed wyborami będą spektakularne wręczania kartoników z kwotą przeznaczoną na inwestycje. Może mieć to wpływ na wynik wyborów.