Najbliższe posiedzenie Sejmu testem dla koalicji rządzącej

14 i 15 kwietnia odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu, w trakcie którego posłowie i posłanki mają zdecydować m.in. o nowym rzeczniku praw obywatelskich. Ale wciąż zastanawiająca jest kwestia kolejnego posiedzenia i w jego trakcie dojdzie do kolejnej eskalacji napięcia w Zjednoczonej Prawicy. – Do tej pory to nasi koalicjanci wybierali sprawy, w których się nie zgadzali. Teraz jednak Nowogrodzka może sprawdzić koalicjantów, wybierając temat i pole gry – mówi nasz informator z PiS.

