Księgowy Europy przeprasza

Holandia znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak zamiast okazać finansową solidarność, zażądała budżetowego śledztwa w sprawie Włoch.

Już w czasie kryzysu finansowego, który w Europie z całą mocą wybuchł w 2009 roku, doszło do konfliktu o to, jak ratować strefę euro. Wtedy pojawił się pomysł wspólnych euroobligacji, czyli zaciągania długu gwarantowanego przez całą strefę, z którego finansowano by kraje w potrzebie. Poniżej dalsza część artykułu

W praktyce w czasach tamtego chaosu sprowadzałoby się to do gwarancji głównie ze strony państw o najwyższym ratingu, czyli Niemiec, Holandii czy Finlandii, a beneficjentami byłyby państwa w kryzysie, wtedy Grecja, Portugalia, Irlandia, Hiszpania.

Ostatecznie obrano inną ścieżkę i stworzono Europejski Mechanizm Stabilności. On też może emitować obligacje do sfinansowania państw w potrzebie, które są gwarantowane przez całą strefę euro. Ale, po pierwsze, jego możliwości wynoszą obecnie 410 mld euro. Po drugie, każda pomoc obwarowana jest twardymi warunkami reform.

Teraz może się to okazać niewystarczające, dlatego część strefy euro apeluje o więcej. W najlepszym wypadku o euroobligacje, a w ostateczności przynajmniej o poluzowanie rygorów EMS. List w tej sprawie początkowo podpisało dziewięć państw strefy, ale nieoficjalnie wiadomo, że jest ich coraz więcej.

Przeciw ciągle na pewno są Holandia, Niemcy, Finlandia i Austria. Z tej grupy najwięcej emocji budzi jednak postawa Hagi. Bo w swojej niechęci do wydawania pieniędzy nie może się ona powstrzymać przed wygłaszaniem umoralniających nauk. Minister finansów Wopke Hoekstra zaapelował o zbadanie, dlaczego państwa potrzebujące pomocy nie mają wystarczających marginesów budżetowych do ratowania siebie samych. Antonio Costa, premier Portugalii, uznał to za „podłość". Mario Draghi, były prezes Europejskiego Banku Centralnego, przez wielu uważany za zbawcę strefy euro w ostatnim kryzysie, zaapelował o nadzwyczajne środki. „Utrata dochodu nie jest przez nikogo zawiniona. Wahanie spowoduje nieodwracalne szkody" – napisał w „Financial Timesie". Skala obecnego kryzysu jest niespotykana i nawet jeśli to państwa Południa poniosą na początku największe szkody, to Północ też za to zapłaci.

Włochy muszą się mierzyć ze wzrostem eurosceptycyzmu, bo społeczeństwo jest coraz bardziej rozczarowane brakiem wyraźnej pomocy ze strony UE. Holandia też ma u siebie populistów, którzy będą narzekać na dzielenie się pieniędzmi.

Haga jednak wyraźnie zdała sobie sprawę, że nawet w jej kalwińskim społeczeństwie pouczanie Włochów, w sytuacji gdy codziennie umierają tam setki ludzi, może być źle przyjęte. Liderzy dwóch partii koalicji rządowej skrytykowali zarówno premiera Marka Rutte, jak i ministra finansów. Ron Jetten Segers, lider liberałów z D66, powiedział, że „brutalność księgowego Europy może doprowadzić do dyplomatycznej katastrofy". Gert-Jan Segers, lider chadeków z CU, stwierdził: „W obecnej sytuacji pierwsze, co bym powiedział Włochom, to: »pomożemy wam«".