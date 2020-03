Sejm w nadzwyczajnym trybie zmieniał regulamin

Ale nadzwyczajne środki nie oznaczały, że zabrakło polityki. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie w trakcie posiedzenia apelowali o to, by przejść w czwartek do pracy nad projektami dotyczącymi wsparcia gospodarki. Trzy projekty z sejmowej mównicy zaprezentował lider PO Borys Budka. – Co proponuje obecna większość? Chce, byśmy dzisiaj zajmowali się tylko i wyłącznie komfortem pracy parlamentarzysty. My zostaliśmy wybrani na trudne czasy. My jesteśmy po to, by służyć wam. Przyjechaliśmy dlatego, że miliony z was dzisiaj poszły do pracy. Że dzisiaj każdy, kto jest w pracy, oczekuje pomocy od państwa, od nas, parlamentarzystów. Zjawiliśmy się w Sejmie, bo nie tchórzymy – powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska zaapelowała też w czwartek do rządu o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Przed posiedzeniem Sejmu apelowali o to politycy KO na konferencji przed Kancelarią Premiera.