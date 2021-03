Wybory w Izraelu. Netanjahu liczy na wdzięczność obywateli

Stawką wtorkowych wyborów do Knesetu, czwartych od 2019 r., jest przełamanie dwuletniego impasu politycznego uniemożliwiającego utworzenie stabilnego rządu. Sam rządzący od 2009 r. premier Beniamin Netanjahu walczy nie tylko o utrzymanie stanowiska, ale także o wolność, w dosłownym znaczeniu. Toczy się przeciwko niemu proces w sprawach korupcyjnych, co skończyć się może więzieniem.

Uchronić go może zdobycie przez jego Likud oraz partie koalicyjne stabilnej większości parlamentarnej. Umożliwiłoby to premierowi przegłosowanie immunitetu zwalniającego go od odpowiedzialności karnej, przynajmniej na kolejną kadencję.

Wybory odbywają się w warunkach, gdy zniesiona już została zdecydowana większość dotkliwych restrykcji covidowych. Było to możliwe w sytuacji, gdy zaszczepiona została już większość społeczeństwa. Netanjahu liczy więc, że powrót do normalności przełoży się na wynik wyborów.

– Prawdziwa euforia z likwidacji ograniczeń covidowych sprzyja Netanjahu. Tym bardziej że święta Pesach tuż po wyborach odbywają się bez ograniczeń – zapewnia „Rz" Icchak Klein z konserwatywnego think tanku Kohelet Policy Forum. Zwraca uwagę na zabiegi Netanjahu zmierzające do zdobycia poparcia części Arabów izraelskich, stanowiących jedną piątą społeczeństwa. Nie ma wprawdzie mowy, aby przedstawiciel tej mniejszości wszedł do rządu, co nie wyklucza poparcia koalicji pod przywództwem Netanjahu przez niektórych posłów z tego środowiska.