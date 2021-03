Spór o unijne miliardy. Uwagi do KPO mają praktycznie wszyscy

Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich w jasnym stanowisku poinformowali, że ich zdaniem obecny kształt KPO dyskryminuje duże miasta. „Niezrozumiałe jest to w zakresie środków przeznaczonych na zieloną transformację i niskoemisyjną mobilność, gdzie planuje się wykluczenie wsparcia rozwoju miejskiego transportu szynowego" – czytamy w stanowisku UMP. Samorządowcy z największych miast apelują do rządu, by rozpoczął prawdziwe rozmowy. I nie tylko samorządy mają poważne wątpliwości.

– Konsultacje w sprawie KPO potrwają do 2 kwietnia, czyli praktycznie do świąt. Wtedy się okaże, czy uwagi, które zgłaszamy, zostaną potraktowane merytorycznie, czy jest to pisanie na Berdyczów – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. – To, czego na dziś nam na pewno brakuje, to jasne kryteria, wedle których pieniądze będą przydzielane na konkretne projekty – dodaje. Tłumaczy to na przykładzie: mamy dziś 70 tys. firm, które działają w sektorze gastronomii, oraz 50 tys. w hotelarstwie. Niemal 2 mld zł z KPO mają trafić do 1350 podmiotów działających w tych obszarach. – Według jakich kryteriów zostaną wybrane te podmioty? Tego nie wiemy – mówi szef FPP. Kolejne uwagi będą zgłaszane.