PiS dyscyplinuje Zbigniewa Ziobrę, a opozycja Jarosława Gowina

– Kończy się czas dla Jarosława Gowina na podjęcie decyzji, czy poprze rząd techniczny, który zakończyłby rządy Zjednoczonej Prawicy, odpolitycznił prokuraturę, media publiczne i doprowadził do wyborów – stwierdził we wtorek lider PO Borys Budka w Radiu ZET. Nie wyjaśnił, co nastąpi, kiedy czas się skończy. Podobnie mówił w zeszłym tygodniu w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Szymon Hołownia. – Okno transferowe dla Gowina się zamyka. Nie będziemy do końca życia czekać, kiedy przejdzie i zacznie służyć dobrej sprawie. Jestem otwarty na współpracę z Gowinem i jego ludźmi – mówił Hołownia. Apele nie wywołały też żadnej reakcji u Gowina.

Poniżej dalsza część artykułu