Córka rzecznika Putina na stażu w Parlamencie Europejskim

Elizawieta Pieskowa jest stażystką w biurze francuskiego eurodeputowanego.

21-letnia Elizawieta Pieskowa dostała się na staż do Parlamentu Europejskiego. Odbywa go w biurze francuskiego edurodeputowanego Aymerica Chauprade, który wcześniej był związany z Frontem Narodowym Marine Le Pen. Córka wieloletniego i jednego z najbliższych współpracowników Putina Dmitrija Pieskowa ma teraz dostęp do wszystkich pomieszczeń i baz danych Parlamentu Europejskiego, w tym również do wewnętrznej sieci komputerowej.

Poniżej dalsza część artykułu

- Panie Pieskowa jest córką ważnej osoby w Federacji Rosyjskiej, ale jako studentka ma takie same prawa jak pozostałe młodzi ludzie, którzy odbywają staż w trakcie studiów. Oprócz tego, pani Pieskowa nie prowadzi działalności zawodowej w swoim kraju, ani w prywatnych, ani w pańśtwowych instytucjach Rosji. W związku z tym tu nie może być konfliktu interesów w pełnieniu mojego mandatu deputowanego Parlamentu Europejskiego - tłumaczył Chauprade w rozmowie z Radio Free Europe/Radio Liberty.

Niezależna rosyjska stacja Dożd podaje, że Elizawieta Pieskowa studiowała w działajcej przy Luwrze szkole sztuk pięknych, a następnie dostała się do jednej szkół biznesu w Paryżu. Rosyjskie media nie podają o jaką dokładnie uczelnie chodzi.

Elizawieta jest córką Dmitrija Pieskowa od jego drugiego małżeństwa z Jekateriną Sołocynską, z którą ma też dwóch synów. Po rozwodzie w 2012 roku Sołocynska przeprowadziła się z dziećmi do Paryża. W 2015 Pieskow ożenił się po raz trzeci z rosyjską łyżwiarką figurową Tatianą Nawką.