Ajatollah: zagranica straszyła epidemią

Z nieoficjalnych danych w mediach rządowych wynikało, że w piątkowym głosowaniu twardogłowi zdobyli co najmniej sześć razy więcej mandatów niż obóz reformatorów. Takich rezultatów do 290-miejscowego parlamentu można się było spodziewać, bo Rada Strażników Rewolucji, która dokonuje selekcji kandydatów, nie dopuściła do startu kilka tysięcy chętnych, w tym znaczną część reformatorów, nawet kilkudziesięciu dotychczasowych posłów. Ultrakonserwatyści mieli odnieść wielki sukces także w stolicy, Teheranie.

