Wiosna Roberta Biedronia: marzenie o błękitnym oceanie

Przywiozłem wiosnę! – zapewniał w poniedziałek kilkudziesięciu zwolenników i dziennikarzy w Łodzi Robert Biedroń.

Fioletowy bus z napisem „Wiosna" zaparkował przy jednym z łódzkich parków. Ale sceneria była iście zimowa, bo park pokryła kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Na tym tle Biedroń wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami mówił o roztopach, które mają zmienić polską politykę.

– Koniec wojny PO–PiS, wypłyniemy na błękitny ocean – zapowiadał Biedroń zachrypniętym głosem. Jak mówił, stracił głos po konwencji na Torwarze, ale ma nadzieję, że zyskał głosy milionów Polaków.

Plan Biedronia na najbliższy miesiąc po konwencji na Torwarze to objazd kilkunastu miast w Polsce. W każdym mają być prezentowane postulaty programowe oraz drużyna Biedronia w kolejnych okręgach. W poniedziałek dowiedzieliśmy się, jaki jest podział stanowisk w partii Wiosna. Marcin Anaszewicz i Gabriela Morawska-Stanecka są wiceprzewodniczącymi partii, Krzysztof Gawkowski jest jej sekretarzem generalnym, a Monika Gotlibowska jest skarbnikiem partii.

– To państwo za to zapłacili, ale nie ze spółek Skarbu Państwa, tylko od ludzi. To oni za to zapłacili. Swoimi datkami – tak Biedroń odpowiadał na pytania dziennikarzy o finansowanie partii, a przede wszystkim konwencji na Torwarze. Jak powiedział Biedroń, jej koszty to dużo mniej niż pojawiająca się w mediach kwota 1 mln zł. – Wszystkie koszty pokrywa Wiosna, rozliczy je zgodnie z prawem. W trakcie naszej trasy wiosennej przedstawimy projekt ustawy, który jeszcze podwyższy standardy jawności życia publicznego – zapowiedział Marcin Anaszewicz.

Objazd, który planuje Biedroń, ma potrwać miesiąc i w planie Wiosny to rozbieg przed właściwą kampanią do PE, która rozpocznie się w marcu. O obronności, polityce unijnej, polityce ekonomicznej i podatkach Biedroń ma mówić w jego trakcie.

Tuż po konwencji pojawiły się zarzuty – poza pytaniami o kwestie finansowe – że wielu kwestii zabrakło. Kolejne po Łodzi miejsca, które odwiedzi Biedroń, to m.in. Zielona Góra i Poznań. Jak wynika z naszych rozmów, na terenie całej Polski po konwencji na Torwarze lokalne struktury Wiosny dostają wiele nowych zgłoszeń. – Jest power, idziemy za ciosem i planujemy kolejne spotkania przed lokalną konwencją – mówi nam jeden z polityków Wiosny z południa Polski.

Konwencja na Torwarze zogniskowała uwagę mediów i wyborców w sieci. „To, co jest kluczowe z perspektywy komunikacji to fakt, że #Wiosna i Robert Biedroń budzą do interakcji nowych wyborców, którzy nie głosowali w 2015 i 2018 roku" – pisze portal Polityka w Sieci.

Przyspieszenie nastąpiło również wśród sejmowej opozycji. W poniedziałek we Wrocławiu – na terenie Grzegorza Schetyny – Katarzyna Lubnauer, Władysław Kosiniak-Kamysz, samorządowcy (w tym Rafał Dutkiewcz) zaapelowali o utworzenie Koalicji Polskiej na wybory.

– Polacy oczekują Koalicji Polskiej, która wygra wybory do Sejmu w 2019. Która zmieni rząd, ale i podejście do drugiego człowieka – ogłosił Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, Koalicja Europejska, którą zaproponowała PO, to dobry projekt, ale tylko na wybory do PE, a Polacy oczekują szerokiej koalicji na jedne i drugie wybory.