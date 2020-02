Po wyborach prezydenckich zmieni się godło Polski?

Całe złote nogi orła, a nie tylko szpony, prześwity w koronie i uczynienie skrzydeł lustrzanymi odbiciami – to najważniejsze zmiany, jakie Ministerstwo Kultury chce wprowadzić w polskim herbie. Z naszych informacji wynika, że projekt ustawy o symbolach państwowych ma ujrzeć światło dzienne i być szybko uchwalony po wyborach prezydenckich.

Jednak z programu PiS opublikowanego przed wyborami do Sejmu wynika, że projekt jest ukończony. „Rząd Prawa i Sprawiedliwości, w toku wielu uzgodnień i konsultacji środowiskowych, przygotował projekt nowelizacji ustawy o symbolach narodowych" – czytamy. Również z nieoficjalnych informacji, docierających do „Rzeczpospolitej", wynika, że ustawa jest gotowa, a z uwagi na stosunkowo niewielkie planowane koszty realizacji zostanie szybko uchwalona. Jednak w obawie przed reakcją elektoratu ma wyjść z zamrażarki dopiero po wyborach. Skąd te obawy? Zdaniem MKiDN kontrowersje może budzić np. pomysł przyznania własnej flagi prezydentowi. Chodzi o chorągiew Rzeczypospolitej, która podobnie jak w okresie międzywojennym miałaby postać orła na czerwonej prostokątnej płachcie z dwoma obwódkami.

Czy dojdzie do budzącej największe emocje zmiany, czyli w herbie pojawi się krzyż? Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że zabiegała o to działająca przy MSWiA Komisja Heraldyczna. Proponowała, by na głowie orła pozostała korona bez krzyża, a dodatkowa, z krzyżem, wieńczyła tarczę herbową.