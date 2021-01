Ludzie Trumpa myślą o karierze

Walkę o stanowisko gubernatora Arkansas rozpoczęła Sarah Huckabee Sanders, była rzeczniczka prasowa Donalda Trumpa. Kto następny?

– Stawiłam czoło mediom, radykalnej lewicy, ich kulturze zaprzeczania i wygrałam – powiedziała 38-letnia Sarah Huckabee Sanders, której kampania postrzegana jest jako test dla polityki w stylu jej byłego szefa Donalda Trumpa. Huckabee Sanders ma nie tylko duże poparcie Trumpa w tych wyborach, ale też znaczące koneksje rodzinne w tym mocno republikańskim stanie, gdzie jej ojciec Mike Huckabee był gubernatorem w latach 1996–2007. Poniżej dalsza część artykułu

– Protrumpizm to bilet do sukcesu w republikańskich prawyborach w takich stanach jak Arkansas – mówi w wywiadzie dla „NYT" Tim Miller, doradca byłego gubernatora Florydy Jeba Busha.

Huckabee Sanders jest pierwszą osobą z najbliższego otoczenia Trumpa, która ogłosiła swoje plany polityczne. Wiele innych, w tym członkowie rodziny byłego prezydenta, ma ambicje polityczne.

– Od Huckabee przez Larę Trump, Donalda Jr. do Kayleigh McEnnany – mamy nową awangardę ruchu MAGA (skrót od hasła Make America Great Again – red.). Przypuszczam, że będą się ubiegać o stanowiska w 2022 albo 2024 r. – mówi były doradca Trumpa, ultrakonserwatysta Stephen Bannon.

Najstarsza córka byłego prezydenta – 39-letnia Ivanka Trump – w ostatnich latach przeszła polityczną transformację od oficjalnej nowojorskiej demokratki do – jak to nazwała – „dumnej republikanki Trumpa". W czasie ostatniej kampanii prezydenckiej brała udział w wiecach wyborczych w imieniu swego ojca i miała kilka znaczących wystąpień, jak to podczas Krajowej Konwencji Partii Republikańskiej, po której przepowiadano jej karierę polityczną. Jedni przewidują, że stanie do walki z Marco Rubio o fotel senacki; inni uważają, że jej ambicje sięgają o wiele wyżej i że chciałaby zostać pierwszą kobietą prezydentem.

Bratowa Ivanki Lara Trump nosiła się z zamiarem startu do Senatu z Karoliny Północnej w 2022 r. W czasie kampanii prezydenckiej 38-letnia Lara pokazała swoje umiejętności polityczne i w zbieraniu funduszy oraz dała się poznać jako zaciekła obrończyni teścia, czym zaskarbiła sobie sympatię jego zwolenników. Jej polityczna pozycja jest na tyle silna, że Mark Meadows, szef sztabu w Białym Domu Trumpa, publicznie ogłosił, że nie będzie się ubiegał o stanowisko w Senacie z Karoliny Północnej, swego rodzinnego stanu, choć jego doradcy tam właśnie go widzieli. Sam nie przedstawił żadnych propozycji politycznych, ale jego najbliższe grono twierdzi, że to kwestia czasu. Jeżeli okaże się, że mają rację, będzie kolejną osobą kontynuującą ideologię Donalda Trumpa, przy którym wytrwał do końca.

Najstarszy syn byłego prezydenta 43-letni Donald Trump Jr. ma ponad 11 mln obserwujących w mediach społecznościowych, nić porozumienia ze zwolennikami swojego ojca oraz konserwatywnymi wyborcami walczącymi o prawa do posiadania broni. Jego doradcy twierdzą, że ma emocjonalny potencjał do kontynuacji i przewodzenia ruchowi MAGA, choć teraz nie widzi stanowiska politycznego, które by go interesowało.