Nowy program inwestycyjny ma zmienić małe gminy

250 mln zł – taką kwotę przeznaczy rząd w pierwszej transzy nowego programu na inwestycje w tereny, gdzie niegdyś funkcjonowały PGR-y. Pomysł został oficjalnie zaprezentowany 30 grudnia 2020 r., a ogłosili go na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker. Program powstał w MSWiA i zakłada, że wnioski mogą sięgać od 50 tys. zł do 5 mln zł. Dla niektórych mniejszych, biedniejszych gmin będą to ogromne środki w kontekście ich rocznych możliwości inwestycyjnych. Jest to istotne zwłaszcza na terenach, na których inwestycji brakowało. Są to sprawy „pierwszej potrzeby", jak kanalizacja, drogi, chodniki i tak dalej. Nabór wniosków potrwa do 12 lutego 2021 r. I jak słyszmy, już teraz jest duży odzew. – Tylko 4 stycznia, pierwszego dnia, gdy program wystartował do MSWiA, trafiło ponad 100 zapytań od samorządowców i obywateli – mówi nam Paweł Szefernaker. Rząd szacuje, że w pierwszej transzy – bo mogą być kolejne – wsparcie trafi do kilkuset gmin, w zależności od tego, na jakie kwoty będą składane wnioski. – W ciągu 12–24 miesięcy będzie widać różnicę – mówił w trakcie konferencji premier Morawiecki.

