W Sejmie "lex TVN" i reasumpcja głosowania. Lichocka: Wszystko jest zgodnie z prawem

W środę Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. lex TVN), która ogranicza możliwość nabywania udziału w polskich mediach przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W czasie obrad opozycja wygrała głosowanie o odroczenie posiedzenia. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła reasumpcję głosowania. W ponowionym głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość miało większość. Zdanie zmieniło trzech posłów Kukiz'15 - Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk.

O sprawę w radiowej Jedynce pytana była posłanka PiS Joanna Lichocka. - Oczywiście, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek miała prawo do przeprowadzenia reasumpcji - oceniła.

Czytaj także:

W imieniu PiS Suski broni lex TVN. W Sejmie okrzyki "hańba"

- Wniosek zgłoszony przez posłów był uzasadniony. Tam posłowie, zwłaszcza Kukiz'15 mówili o tym, że nie było do końca jasne, do kiedy jest odroczenie, tam padały trzy daty. To było uzasadnione, poparte zresztą analizami kilku prawników, do których zwróciła się marszałek - dodała.