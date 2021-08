Dyrektor, który kupił dom za 9 tys. zł wraca do Lasów Państwowych

Pod koniec marca Onet pisał , że Andrzej Konieczny za 9,4 tys. zł kupił od Lasów Państwowych warty niemal 190 tys. zł dom na Podlasiu. Według portalu, transakcja między Koniecznym a Nadleśnictwem Pomorze miała miejsce w listopadzie 2019 r., a dyrektor miał skorzystać z 95-proc. bonifikaty przysługującej pracownikom lasów. "Konieczny skorzystał z ulgi, mimo że należy się ona tym leśnikom, którzy pracują w danym nadleśnictwie i użytkują lokale służbowe. Według naszych informacji Konieczny miał co prawda meldunek, ale nie mieszkał na terenie nadleśnictwa" - pisał Onet.

Konieczny pracował w Lasach Państwowych od 1996 r. W styczniu 2018 r. został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych przez ówczesnego ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. Konieczny zasiadał w rządzie, był wiceministrem środowiska.

W odpowiedzi na medialne publikacje Lasy Państwowe oświadczyły, że od roku 1997 sprzedają "zbędne lokale mieszkalne zgodnie z zapisami znowelizowanej wówczas Ustawy o lasach".

"Obecni i byli pracownicy, mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w LP, posiadają pierwszeństwo w nabyciu lokali, w których mieszkają i których są najemcami. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6 proc. za każdy rok zatrudnienia w LP i o 3 proc. za każdy rok najmu tego lokalu, przy czym obniżenie nie może wynieść więcej niż 95 proc. Zniżka dotyczy wszystkich pracowników LP spełniających ww. kryteria, bez wyjątku" - brzmiał komunikat.

Lasy Państwowe dodały, że Konieczny nie wnioskował o wykup użytkowanego przez siebie lokalu, "to nadleśnictwo poinformowało go o zamiarze jego sprzedaży i zawiadomiło o przysługującym mu jako najemcy prawie pierwokupu".

Andrzej Konieczny jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku leśnictwo. W 2004 r. otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

W stuletniej historii RDLP w Poznaniu jest 19 z kolei dyrektorem - podały Lasy Państwowe.