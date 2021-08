Izabela Leszczyna: Andrzej Duda od początku szkodzi szczepieniom

– Nie słyszałam, żeby ktokolwiek w PO chciał się wzbogacić na decyzjach prezydenta Dudy. Władze klubu jednogłośnie podjęły decyzję o tym by złożyć ustawę, która zablokuje ten nieuczciwy i nietyczny pomysł PiS-u. Gdyby sytuacja w budżetówce była inna i nie mrozilibyśmy pensji, to moglibyśmy porozmawiać o podwyżkach dla polityków – oznajmiła posłanka KO.

Izabela Leszczyna analizowała działania prezydenta Andrzeja Dudy w zakresie walki z pandemią oraz jego stosunek do szczepień. - Andrzej Duda jest niewiarygodny i ma łatkę antyszczepionkowca. Wypowiedział się skandalicznie podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku: „Nie szczepię się, bo nie”. Druga jego niedawna skandaliczna wypowiedź: „Nie wiemy czy cofnięcie się pandemii dwa miesiące temu zawdzięczamy szczepionkom czy pogodzie”. Nawet gdyby nie wiedział czy to szczepionki, czy pogoda, to jego obowiązkiem jest mówić, że trzeba i warto się szczepić oraz podkreślać, że dzięki szczepieniom unikamy utraty zdrowia i śmierci swoich bliskich. Andrzej Duda od początku nie pomaga, a raczej szkodzi szczepieniom – stwierdziła polityk KO.