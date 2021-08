Odwołanie minister Korneckiej. Rzecznik rządu o powodach decyzji premiera

- Minister Mueller prawdopodobnie próbuje zbudować narrację odbiegającą od tego, co jest prawdziwą przyczyną mojej dymisji, czyli po prostu powiedzenie prawdy, prawdy o tym, jakie skutki mogą przynieść złe rozwiązania podatkowe zaplanowane w ustawie podatkowej "Polski ład" - oświadczyła Anna Kornecka.

Rzecznik rządu był w czwartek pytany w Polsat News, dlaczego Mateusz Morawiecki nie skonsultował odwołania Korneckiej z Jarosławem Gowinem. - Jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji w ramach Ustawy o Radzie Ministrów, to premier ma samodzielną kompetencję do dymisjonowania ministrów i uznał, że ze względu na niewystarczające tempo prac nad dwoma kluczowymi projektami taką decyzję podejmie i podjął ją w środę - odparł Piotr Mueller.

Wicepremier Jarosław Gowin ocenił w środę, że decyzja o odwołaniu Korneckiej narusza postanowienia umowy koalicyjnej.

- Złamaniem umowy koalicyjnej jest również toczenie debat takich ostentacyjnych w telewizji, krytykujących pewne założenia, które się wcześniej samemu akceptowało - odniósł się do tych słów Mueller.

- Pamiętajmy o tym, że pod "Polskim ładem" było podpisane również Porozumienie, jak i Solidarna Polska. Natomiast różnice zdań wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy realizuje się w ramach spotkań, rozmów, dyskusji, których odbyło się z premierem Gowinem, Porozumieniem, przynajmniej 15-20; sam w wielu z nich uczestniczyłem i wiem, jak przebiegały - dodał rzecznik rządu.

Mueller stwierdził, że "niektóre osoby" z Porozumienia przedstawiają nieprawdziwe informacje dotyczące "Polskiego ładu" PiS.

Pytany, czy premier Morawiecki ma zaufanie do wicepremiera Gowina rzecznik rządu odparł, że gdyby nie miał "wystarczająco dużego" zaufania, to zwróciłby się do niego o odwołanie.