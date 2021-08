Komorowski: PiS chce nadrobić straty kosztem relacji z USA

Były prezydent komentował projekt nowelizacji ustawy medialnej, która - po wejściu w życie - mogłaby zmusić amerykańskiego właściciela telewizji TVN do sprzedaży większościowego pakietu akcji tej stacji.

- Oni wiedzą, że słabną. Wiedzą, że mogą nadrobić to osłabienie własnej pozycji m.in. umocnieniem swojej pozycji na rynku medialnym i poprzez dążenie do praktycznego monopolu informacyjnego. Robią to po to, aby wygrać kolejne wybory - mówił Komorowski.

- Robią to niestety kosztem naszych relacji z naszym superważnym sojusznikiem jakim są Stany Zjednoczone - dodał były prezydent.