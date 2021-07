Hanna Zdanowska: Mieszkańcy Łodzi zdecydują o inwestycjach

Polski Ład wygląda niejednoznacznie. Oczekujemy jako samorządowcy jasnych kryteriów przydziału środków dla samorządów – mówiła w nowym odcinku podcastu „Mówią Prezydenci” prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

– Inwestycje to nasza codzienność. To z jednej strony potrzeby miast jeśli chodzi o komunikację czy walkę ze zmianami klimatu. Z drugiej strony, jeśli chodzi o planowane zmiany mające wpływ na budżety samorządów, to obawiamy się, że nie wystarczy nam na działania bieżące, a co dopiero na inwestycje. Fundusz Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu nie jest dla nas jednoznaczny. Decyzyjność będzie znów polityczna, a nie merytoryczna, tego się najbardziej obawiamy – tłumaczyła Hanna Zdanowska w rozmowie z Michałem Kolanko.

– Projekty przygotowane poddaliśmy pod dyskusję publiczną i osąd publiczny. To muszą być inwestycje już przygotowane przez potencjalnych realizatorów. Mamy platformę Vox Populi, gdzie toczy się głosowanie. Mieszkańcy wyłonią inwestycje, które są im najbliższe i najbardziej potrzebne. Projekty możemy zgłaszać do końca lipca – mówiła o sposobie wyboru inwestycji prezydent Łodzi. W podcaście również rozmowa o przygotowaniu Łodzi do wyzwań klimatycznych, inwestycjach w mieście oraz powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki.