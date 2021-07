„Lex TVN”, wyrok TSUE, uchwała sanacyjna. PiS na wielu frontach

– Nie pamiętam sytuacji, w której PiS miałoby tyle otwartych frontów. Kwestia geopolityczna i to, że ewidentnie USA stawiają na Niemcy, obsadzenie stanowisk krewnymi i znajomymi, a później uchwała sanacyjna, która bardziej pogorszyła sytuację niż polepszyła, są protesty rolników, jest powrót Donalda Tuska, który zaczyna odbudowywać pozycję i środowisko Platformy – wylicza Michał Kolanko.



W cotygodniowym podsumowaniu wydarzeń politycznych Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko nawiązują do czwartkowego wywiadu z I prezes SN Małgorzatą Manowską, którego udzieliła „Rzeczpospolitej”. W rozmowie prezes Manowska przyznaje, że jeżeli władza nie będzie miała pomysłu, jak wykonać wyrok TSUE, wówczas poda się do dymisji, a na ten czas, gdy rząd będzie sprawę naprawiał, Izbę Dyscyplinarną najlepiej byłoby zwiesić. – Szybko może się okazać, że Izba Dyscyplinarna była niczyim pomysłem i nawet samemu PiS-owi się nie podoba – mówią prowadzący audycję.

