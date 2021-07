Marek Suski: Nie mogę wykluczyć, że spółki skarbu państwa mogłyby kupić TVN

Na nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji stracą głównie TVN, w tym TVN24.

Ustawa nie jest pisana przeciwko TVN. Nie wiem na jakiej podstawie stawiana jest teza o likwidacji stacji. Nie ma w ustawie zakazu prowadzenia tych stacji, a długi okres vacatio legis to 30 dni do wejścia ustawy w życie po uchwaleniu plus przejściowy sześciu miesięcy. Do tego dochodzi czas procedowania w Sejmie, miesiąc procedowania w Senacie i u prezydenta. To daje około roku na zmiany własnościowe. Na razie jeszcze nie zaczęliśmy nad nią pracować, nie ma jeszcze nawet numeru druku. TVN przesadza z reakcją. Jesteśmy w europejskim obszarze gospodarczym– inwestorzy spoza Europy muszą szukać partnerów. Takie uregulowania a nawet bardziej restrykcyjne są w innych krajach europejskich…

Jak na Węgrzech, gdzie wolność mediów została przez władzę stłamszona.

…w Austrii są podobne przepisy, a w Niemczech są jeszcze bardziej restrykcyjne wobec zagranicznego kapitału. My nie zamierzamy tłamsić wolności mediów.

TVN może przestać nadawać naziemnie?

To jest ich wybór, czy będą chcieli nadawać czy nie. Ta ustawa nie zakazuje nadawania, ani TVN-owi, ani żadnej innej stacji. To jest histeria opozycji, która nakręca spiralę podejrzliwości – mówiąc o tym, że ta ustawa zmieni rzeczywistość w Polsce. Ustawa nie zmieni rzeczywistości, tylko zapobiegnie wejściu na polski rynek takich firm jak Russia Today.

Jednym z celów tej ustawy jest doprowadzenie do sprzedaży TVN?

Tam jest zapis, że 49 proc. może być kapitału spoza terenu gospodarczego UE. To znaczy, że inwestor musi poszukać partnera w Europie i pewnie sprzedać część udziałów, ale zachowując znaczną część.