Sondaż: Filipinami może rządzić ojciec z córką

Wśród kandydatów na wiceprezydenta Duterte zajmuje pierwsze miejsce, uzyskując 18 proc. wskazań. Tymczasem jego córka, Sara Duterte-Carpio, prowadzi wśród kandydatów na prezydenta, uzyskując 28 proc. poparcia.

Prezydent i wiceprezydent Filipin wybierani są w oddzielnych głosowaniach.

Przeciwnicy Duterte uważają, że wystartuje on w wyborach na wiceprezydenta (konstytucja mu tego nie zabrania), aby pozostać przy władzy. W takim układzie kandydatem na prezydenta wspieranym przez Duterte musiałby być jego politycznych stronnik, który zrezygnowałby po wybraniu go na prezydenta co dałoby władzę obecnej głowie państwa.

Doradca prawny Duterte, Salvador Panelo, nazwał taki scenariusz mianem "naciąganego".