Biden: Dezinformacja w mediach społecznościowych zabija ludzi

W piątek prezydent Joe Biden został zapytany o swój przekaz dla platform takich jak Facebook. - One zabijają ludzi - odparł. Stwierdził, że obecnie pandemia koronawirusa w USA dotyczy tylko osób niezaszczepionych. - Zabijają ludzi - powtórzył.

W czwartek na konferencji prasowej w Białym Domu naczelny lekarz USA Vivek Murthy mówił, że "dezinformacja zdrowotna" - którą zdefiniował jako "fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje dotyczące zdrowia, według najlepszej aktualnie dostępnej wiedzy" - w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 doprowadziła do tego, że "ludzie opierali się noszeniu masek w warunkach wysokiego ryzyka" i nie chcieli się szczepić na COVID-19.

- Doprowadziło to do możliwych do uniknięcia przypadków choroby i śmierci. Mówiąc wprost, dezinformacja o zdrowiu kosztowały nas życie - powiedział.

Stwierdził, że koncerny technologiczne umożliwiają użytkownikom mediów społecznościowych rozsiewanie dezinformacji.

Naczelny lekarz Stanów Zjednoczonych opublikował rekomendacje dotyczące walki z dezinformacją.

- Oczekujemy więcej od naszych firm technologicznych. Prosimy, by działały z większą przejrzystością i odpowiedzialności. Prosimy, by baczniej monitorowały dezinformację. Prosimy, by nieustannie podejmowały kroki przeciw superrozsiewaczom dezinformacji na swych platformach - oświadczył.