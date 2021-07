Jarosław Kaczyński zafunduje głęboką reformę funkcjonowania partii?

W sobotę odbędzie się posiedzenie władz PiS, w niedzielę zaś komitet polityczny partii. Zostaną wybrane nie tylko władze ugrupowania, ma zostać podsumowana również kondycja partii.

– Posłowie PiS są zirytowani na tych, którzy sobie dorabiają, wsadzają żony do spółek skarbu państwa, że za mało zarabiają – mówi Michał Szułdrzyński. I pyta na ile to kontrolowane przecieki i strategia, by w sobotę prezes Kaczyński mógł rozwiązać problemy, które PiS sam stworzył.