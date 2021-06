Iran: Satelita z Rosji pomoże obserwować izraelskie bazy

Satelita Kanopus-V, wyposażony w kamerę wysokiej rozdzielczości, może zostać wyniesiony na orbitę w ciągu najbliższych miesięcy - wynika z informacji "Washington Post".

Satelita umożliwi na "stałe monitorowanie infrastruktury, takiej jak rafinerie w Zatoce Perskiej czy izraelskie bazy wojskowe lub bazy w Iraku, w których stacjonują amerykańscy żołnierze" - pisze amerykański dziennik, który powołuje się na trzy anonimowe źródła: byłego i obecnego urzędnika administracji USA oraz przedstawiciela rządu państwa na Bliskim Wschodzie.

Mimo że satelita Kanopus-V oficjalnie jest przeznaczony do używania w celach cywilnych, przywódcy irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej odwiedzali kilkukrotnie Rosję począwszy od 2018 roku, by negocjować jego pozyskanie - co wskazuje, że Iran chce wykorzystywać satelitę w celach wojskowych.