Ziobro broni Morawieckiego. "Chronił kraj przed anarchią"

W maju Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała raport dotyczący przygotowań do wyborów korespondencyjnych prezydenta, które miały odbyć się 10 maja 2020 r. - Organizowanie i przygotowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych - mówił przedstawiając raport prezes NIK Marian Banaś. Izba skierowała zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy spółek Skarbu Państwa - Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Później NIK poinformowała, że skierowała zawiadomienia w sprawie premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

- Czym jest raport? Raport jest zestawieniem wszystkich faktów, które były wcześniej znane, tylko z wyprowadzeniem wniosków, z którymi my się nie zgadzamy i z którymi nie zgodziła się wtedy prokuratura, mianowicie z pominięciem tych okoliczności, że konstytucja nakazywała przeprowadzenie wyborów prezydenckich - skomentował w Polsat News minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.



- Pandemia nie była sprawką premiera Morawieckiego, podobnie jak i to, że opozycja namówiła prezydentów miast do tego, by odmówili przeprowadzenia wyborów, do czego oni mieli narzędzia, bo tak stanowiła ustawa. i Premier szukał rozwiązania tej sytuacji - dodał.