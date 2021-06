Konrad Fijołek: Być może to przeznaczenie

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa na pytanie, czy idzie pan drogą Tadeusza Ferenca, który też ostatnie wybory wygrywał w I turze, zauważył, że ma więcej „śladów” z odchodzącym prezydentem. - Wszedłem na jego miejsce do Rady Miasta, kiedy został posłem. A teraz mogę wrócić do Ratusza w roli prezydenta w jego miejsce. (...) Być może to przeznaczenie - mówił.

- Czułem, że to zwycięstwo w okolicach 50 proc. jest możliwe, ale nikt do końca nie wie, czy to będzie mniej, czy więcej. W tym sensie nie jestem tym wielce zaskoczony, natomiast gdyby udało się wygrać już w I turze, to byłoby fantastycznie - dodał kandydat opozycji.

Zdaniem Fijołka „tylko jedność wokół spraw ludzi i obywateli, tylko jedność wszystkich, dla których ważna jest demokracja, wolność i samorząd, to daje klucz do sukcesu”. Zauważył, że „zjednoczenie się wszystkich stron, ugrupowań i stowarzyszeń znajdujących się po jasnej stronie mocy jest wyraźnym sygnałem dla tych, którzy próbują majstrować przy mechanizmach demokratycznych”.

Fijołek skomentował też ostatnie, czwarte miejsce w badaniu Marcina Warchoła, kandydata Solidarnej Polski. - Przez wiele miesięcy rozmawiałem z mieszkańcami i zdecydowanie nie widziałem wśród nich dużego poparcia dla pana ministra. Wydaje mi się, że odebrali ten przekaz jako niewiarygodny. Po prostu mu nie uwierzyli - ocenił.