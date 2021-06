Kosiniak-Kamysz: W kwestii bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jesteśmy jak dzieci we mgle

- Mnie się wydaje, że to miały być takie jasełka, które fajnie na zewnątrz wyglądają. Pokażemy to wszystko w telewizji, cały dzień spektakl teatralny będzie trwał, wszyscy będą się interesować utajnieniem posiedzenia - dodał.

- Naprawdę, szkoda gadać - stwierdził.

Prezes PSL ocenił, że jeśli była potrzeba poinformowania posłów, to można to było zrobić na komisji służb specjalnych i zaprosić szefa ABW.

Kosiniak-Kamysz mówił, że sprawa jest poważna. - Zlikwidowano Ministerstwo Cyfryzacji, nie ma Agencji Bezpieczeństwa Cyfrowego, nie ma określonych procedur, nie ma działania strategicznego w sprawach, o których wczoraj Biden z Putinem dyskutowali. W kwestii bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni my jesteśmy jak dzieci we mgle - powiedział.

Odnosząc się do sedna środowego posiedzenia polityk wyraził przypuszczenie, że w najbliższych dniach "coś może się wydarzyć". - Myślę, że to jest takie rozbrojenie bomby, która może za chwilę wybuchnąć i już pokazanie: proszę państwa, my panujemy nad sytuacją, a to tak naprawdę jest bardzo tajna sprawa, to lepiej już o niej nie rozmawiajmy - stwierdził.

- Posiedzenie nie powiększyło mojej wiedzy ani o jotę - podsumował.