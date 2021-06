Kaczyński mówił o wojnie z Rosją? Tomczyk: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam

- Jest zagrożone bezpieczeństwo państwa. Jarosław Kaczyński wraz z premierem Morawieckim za cyberbezpieczeństwo państwa odpowiadają wprost. Doszło do gigantycznego wycieku - przekonywał szef klubu KO.

- Oto ministrowie polskiego rządu posługiwali się prywatnym mailem w sprawach służbowych. Minister (Michał) Dworczyk wydał - de facto - naszego polskiego agenta na Białorusi w mailu, który przesłał w otwartym kanale do premiera Mateusza Morawieckiego - dodał.

- Przede wszystkim mamy do czynienia z gigantycznym wyciekiem, przejęciem tysięcy kont i brakiem zabezpieczenia państwa na wypadek cyberataku - stwierdził Tomczyk.

- Byłem przekonany, że minister Dworczyk złoży dymisję. To się niestety nie stało. W każdym normalnym kraju demokratycznym rząd podałby się w tym momencie do dymisji. Na pewno do dymisji powinien podać się minister Dworczyk - mówił Tomczyk.

- To wczorajsze utajnione posiedzenie Sejmu to była gigantyczna farsa. Tam nie padła żadna informacja, która mogła być klauzulowana - przekonywał.

- To posiedzenie Sejmu zostało zrobione tylko po to, aby o sprawach i wyciekach nie mówić, by opinia publiczna nie mogła o tym usłyszeć - ocenił Tomczyk.

- Wydaje się, że wiele kont zostało zhakowanych, być może nie tylko polityków koalicji rządowej, wczoraj też taka sugestia padła - mówił również Tomczyk dodając, że pytał w Sejmie dlaczego nikt nie kontaktował się z politykami opozycji w tej sprawie.

Tomczyk mówił też o środowym wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie.

- Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - tak Tomczyk odniósł się do wczorajszej publikacji Onetu, który podał, że Kaczyński w czasie niejawnego posiedzenia Sejmu ostrzegał przed wojną z Rosją i planami inwazji na Polskę, jakie ma posiadać Rosja.

- Ze strony Jarosława Kaczyńskiego padło też kilka ostrzeżeń w kierunku polskiej opozycji. Wtedy kiedy widzieliśmy Jarosława Kaczyńskiego na mównicy kilka miesięcy temu, jego wystąpienie nie wyglądało zbyt normalnie, gdy mówił, że polska opozycja zabiła mu brata, to de facto powtórzyło się wczoraj. Dziś można powiedzieć, że na czele polskiego państwa stoi Jarosław Kaczyński, który w tych wystąpieniach nie pokazuje pełnej kontroli, w tym również nad sobą - podkreślił poseł PO.